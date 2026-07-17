Daffara si presenta a Parma, dichiarando di non preoccuparsi delle cifre spese per il suo trasferimento e affermando di sentirsi pronto. Ha citato Buffon come suo idolo e ha commentato la rapidità dell’operazione di mercato, definendola significativa. La trattativa ha avuto un carattere rapido, segnando un cambiamento importante nel percorso del giovane calciatore.

Daffara si presenta a Parma: «I soldi spesi per me? Non guardo le cifre, mi sento pronto. Buffon il mio idolo. Le parole del portiere. Un’operazione di mercato tanto fulminea quanto significativa, capace di ridisegnare il futuro di uno dei giovani talenti più cristallini del nostro calcio. Giovanni Daffara, promettente estremo difensore che fino a poco tempo fa sembrava destinato a ripercorrere la trafila interna e a blindare la propria carriera a lungo termine in maglia bianconera, ha ufficialmente cambiato percorso. La Juventus lo ha ceduto a titolo definitivo per una cifra considerevole, pari a sei milioni di euro, e il calciatore si è presentato oggi al Parma nella consueta conferenza stampa di rito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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