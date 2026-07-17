Un esponente di un movimento di destra ha espresso interesse per una possibile alleanza tra la leader di un partito e un generale. Durante una seduta alla Camera, un politico ha commentato le possibilità di collaborazioni tra figure di estrema destra e rappresentanti militari. La discussione riguarda le future alleanze politiche e le relazioni tra esponenti politici e militari, senza fornire dettagli su eventuali accordi o piani specifici.

Seduto su uno dei divani del Transatlantico di Montecitorio uno dei soldati di Vannacci, Rossano Sasso, congettura sui margini di una possibile alleanza tra la premier e il generale. "Non chiederemo di escludere Forza Italia - spiega - ma è nelle cose. Come fa Enrico Costa ad accettare la re-migrazione!?". Sul divano opposto c'è proprio il capogruppo forzista e vale la pena chiedergli se è d'accordo con la "remigrazione", bandiera della destra estrema tedesca di AfD. "Cosa significa? - risponde con una domanda - se è solo un rimpatrio camuffatovediamo". È anticipo di una trattativa che sarà incentrata più sul lessico che sulla sostanza. Tanto che Fabrizio Sala, forzista lombardo, si rifugia nell'ironia: "Il moderatismo dei partiti di centro oggi si basa sull'elasticità verbale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Vannacci a Di Battista, l'incognita delle ali estreme

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