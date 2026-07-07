Alessandro Di Battista ha dichiarato di stimare molto Vannacci e Calenda, riconoscendo il loro impegno nel campo della comunicazione. Ha aggiunto che, se decidesse di creare un partito, dovrebbe essere lui a chiederlo, ma ha precisato che non lo considererebbe un nemico. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico attuale, dove i possibili protagonisti potrebbero influenzare gli esiti delle prossime elezioni. Nessuna altra figura politica è stata citata direttamente nel suo intervento.

«Alessandro Di Battista? Lo stimo molto e sta facendo molto in termini di comunicazione. Ha la mia considerazione. Se vuole fare un partito dovete chiederlo a lui, ma non sarà mai un nemico per me». Un po’ come ha fatto Giorgia Meloni nelle scorse settimane con Roberto Vannacci a destra, anche Giuseppe Conte a sinistra fa buon viso a cattivo gioco nei confronti dell’ex enfant prodige del primo M5s che ha abbandonato la casa madre nel 2021 per protesta contro a nascita del governo Draghi. Ma la verità è che sia il partito di Vannacci sia l’ipotesi, per ora, di un partito di Di Battista costituiscono una vera spina nel fianco non solo per i partiti di provenienza - ossia Lega e M5s - ma per le due coalizioni nel loro complesso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Da Vannacci a Di Battista, a Calenda: chi può far perdere le elezioni a centrodestra e centrosinistra

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Vannacci deride Calenda: Re Mida al contrario, vada lui a combattere in Ucraina

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