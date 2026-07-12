Antoinette Bower, attrice britannica di origini tedesche, è morta a 93 anni. È nota per aver interpretato la seducente aliena felina Sylvia in un episodio di “Star Trek”. L’attrice ha anche partecipato a un episodio di “Ai confini della realtà”.

È morta a 93 anni Antoinette Bower, l’attrice britannica di origini tedesche che recitò in un episodio di “Ai confini della realtà” ed interpretò la seducente aliena felina Sylvia in un episodio di Star Trek. L’attrice è deceduta il 30 aprile in una casa di riposo per anziani a Eagle Rock, Los Angeles, come ha riferito a The Hollywood Reporter la sua amica Carlotta Glackin, pronipote del celebre attore caratterista dell’epoca d’oro di Hollywood Edward Everett Horton. La notizia è stata data così tardi per volere della famiglia, riservata e lontana dai media. Sul grande schermo, Bower ottenne il ruolo principale nel film horror girato nelle... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta a 93 anni Antoinette Bower, l’aliena gatta di “Star Trek” e famosa per l’apparizione cult in “Ai confini della realtà”

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Antoinette Bower è morta, addio al volto indimenticabile di 'Star Trek' e 'Ai confini della realtà'

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