Un caso recente coinvolge un uomo accusato di aver sparato a un ladro che tentava di entrare nella sua proprietà, riaccendendo il dibattito sulla legittima difesa. Negli ultimi vent'anni, varie vicende giudiziarie hanno alimentato il confronto tra la tutela del diritto a difendersi e le modalità di intervento. Questi episodi hanno portato all’attenzione del pubblico e delle autorità le questioni relative alle condizioni e ai limiti dell’uso della forza in situazioni di emergenza.

Il caso di Mario Roggero riporta al centro del dibattito il tema della legittima difesa. Negli ultimi vent'anni diverse vicende hanno acceso il confronto tra giustizia e diritto a difendersi. Dal tabaccaio Giovanni Petrali, assolto in via definitiva dopo aver ucciso un rapinatore, al benzinaio Graziano Stacchio, la cui azione fu archiviata come legittima difesa. Diverso l'esito per Francesco Putortì, condannato per aver ucciso due ladri entrati nella sua abitazione. E c'è infine il caso di Massimo Zen, condannato per l'uccisione di un rapinatore e destinatario nel 2025 della grazia parziale concessa dal Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Da Petrali a Zen: i casi che hanno segnato il dibattito sulla legittima difesa

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