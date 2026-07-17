I Fuggitivi non hanno vinto il premio in televisione, ma hanno portato l’attenzione sulle Marche e sul Fermano a livello nazionale. La squadra proveniente da Falerone ha partecipato a “Reazione a catena” senza riuscire a conquistare il montepremi, ma ha comunque ottenuto visibilità. La trasmissione è andata in onda su una rete nazionale, facendo conoscere il territorio e le sue peculiarità a un pubblico più ampio.

Non sono riusciti a portare a casa il ‘bottino’, ma sicuramente hanno fatto conoscere una piccola porzione delle Marche e del Fermano a livello nazionale. Mercoledì ospiti della notissima trasmissione ‘ Reazione a Catena ’ in onda su Rai Uno e condotta da Pino Insegno, come sfidati, si è presentata la squadra dei ‘ Fuggitivi ’ composta da Valentina Buccioni, Sarà Battilà e Marco Fagiani, che si presentata come un gruppo di ‘fuggitivi da famiglie, scuola e lavoro’ proveniente da Falerone. La squadra ha mostrato da subito un certo affiatamento, tanto che i faleronesi sono riusciti a spodestare i campioni in carica, mettendo a segno una bella prova nella sfida dell’intesa, arrivando alla ‘catena finale’ con un bottino di 88. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Falerone a ’Reazione a catena’, ma ’I Fuggitivi’ non vincono il bottino

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