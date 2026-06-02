Da Messina a Reazione a Catena | I Parenti Stretti sbarcano su Rai 1 per il ventennale

Da messinatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un quiz televisivo di Rai 1, “Reazione a Catena”, torna in onda con la puntata speciale dedicata ai “Parenti Stretti” per celebrare il ventennale. La trasmissione andrà in onda nel pomeriggio e coinvolgerà concorrenti legati da vincoli familiari. La puntata speciale segna il ritorno del format con questa formula, dopo anni di assenza. La prima messa in onda è prevista per il pomeriggio di oggi.

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Il pomeriggio televisivo italiano si prepara a riaccendersi con uno dei suoi appuntamenti più riconoscibili dell’estate. “Reazione a Catena”, il game show di Rai 1 che da vent’anni mette alla prova intuito, logica e padronanza della lingua italiana, torna in onda dal 3 giugno con la sua ventesima. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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