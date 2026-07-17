Un'agenzia di viaggi ha presentato una serie di offerte per l’estate, includendo vacanze mare in destinazioni come Creta, Minorca e il Madagascar. La proposta comprende sia soggiorni al mare che tour, con opzioni pensate per vari stili di viaggio. Le proposte sono state annunciate in vista della stagione estiva, senza ulteriori dettagli sui prezzi o le modalità di prenotazione.

Per l’estate che sta entrando nel vivo Gattinoni Travel propone una selezione di vacanze mare all’estero e tour pensati per adattarsi a diversi modi di viaggiare. Nelle agenzie Gattinoni e su gattinonitravel.it è possibile prenotare vacanze, tour guidati o con accompagnatore e viaggi su misura con volo, hotel, trasferimenti e assicurazione inclusi. Si parte dall’isola di Creta e la base del viaggio è Gournes, tranquilla località sulla costa settentrionale, a breve distanza da Heraklion, ideale per alternare giornate di mare, visite culturali escursioni nell’entroterra. Qui il ritmo rallenta, il tempo segue la luce del Mediterraneo e le giornate si costruiscono su misura, tra taverne affacciate sul mare e spiagge da cui osservare il tramonto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Creta a Minorca fino al Madagascar. Un’estate di emozioni

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