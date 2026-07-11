Da Firenze a Minorca La rotta di Vueling accende l’estate

Un volo diretto collega Firenze a Minorca, segnando l’avvio della stagione estiva. La tratta è operata da una compagnia aerea low-cost e permette di raggiungere le Baleari in modo più semplice e rapido rispetto agli anni precedenti. La partenza avviene dall’aeroporto fiorentino, con un volo che dura circa due ore. La rotta è stata attivata per soddisfare la domanda di vacanze più pratiche e accessibili verso l’isola.

Da Firenze alle Baleari per un’estate diversa. Sicuramente più facile e più agevole. E con una destinazione a suo modo unica. E quindi ricca di fascino da leggere e comodità da portarsi dietro come compagna di viaggio. Ecco la nuova rotta di Vueling che, dallo scorso 17 giugno 2026, collega direttamente Firenze a Minorca, una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo. Con questo nuovo collegamento, la compagnia aerea di Barcellona amplia la propria offerta per l’estate 2026, rendendo ancora più semplice raggiungere le Baleari. Prima e unica compagnia a operare questa rotta dall’Italia, Vueling collegherà Firenze e Minorca fino al 12 settembre 2026 con due frequenze settimanali, per voli in partenza nei giorni di mercoledì e sabato (i biglietti sono già disponibili sul sito web della compagnia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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