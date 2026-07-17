Un cucciolo è stato trovato tra i rifiuti a Giugliano, in Campania, dopo che le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena. Le immagini mostrano il momento in cui il piccolo è stato lasciato in un'area di spazzatura. Le indagini sono state avviate dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, che ha raccolto prove sul caso di abbandono. Non ci sono dettagli su eventuali responsabilità o identificazioni.

Abbandono di un Cucciolo e Rifiuti Pericolosi: Un Caso di Cronaca a Giugliano in Campania. NAPOLI (ITALPRESS) – Le operazioni condotte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli hanno rivelato un episodio inquietante legato all’abbandono di animali e rifiuti. Grazie a un sistema di videosorveglianza strategicamente posizionato, i militari sono riusciti a documentare in tempo reale il gesto di un uomo che ha abbandonato un cucciolo di cane mentre scaricava illegalmente materiali pericolosi in un’area già nota per simili atti illeciti. Le telecamere, installate per combattere i crescenti sversamenti illeciti di rifiuti nella zona di Giugliano in Campania, hanno mostrato un veicolo fermarsi in una strada periferica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cucciolo abbandonato tra i rifiuti a Giugliano: il video shock delle telecamere.

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Se in autostrada notate un cane abbandonato non dovete fare altro che chiamare il 112 specificando località, ora di avvistamento, razza (se possibile) e direzione di marcia mettendo in sicurezza, se non è pericoloso per la vostra incolumità, il cucciolo. GRAZI x.com

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