Un uomo di 31 anni irregolare è stato espulso dalla città. Aveva in tasca i documenti del fratello, utilizzandoli per nascondere la sua identità. L’uomo aveva già precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. La polizia ha proceduto all’allontanamento, dopo aver accertato la sua condizione e i suoi precedenti. La sua presenza in Italia era irregolare e senza permesso.

Cremona, 17 luglio 2026 - Aveva i documenti del fratello in tasca, per nascondere la sua vera identità e i numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Un 31enne albanese è stato fermato e denunciato per sostituzione di identità e rimpatriato nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio. I controlli speciali. Ieri sera, giovedì 16 luglio, si è svolto il terzo “Giovedì d’estate”, manifestazione cittadina che ha registrato la partecipazione di migliaia di persone che si sono riversate nel centro di Cremona per partecipare alle diverse iniziative. Un evento che ha reso necessario l’organizzazione da parte della Questura di Cremona di un articolato servizio di ordine pubblico, con l’impiego di equipaggi della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della polizia locale, coordinato e diretto dalla Questura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cremona, espulso un 31enne irregolare. Usava i documenti del fratello per “nascondersi”

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