Sei persone sono sotto indagine per aver sottratto milioni di euro destinati ai crediti di imposta, destinati a ristrutturazioni edilizie. I fondi pubblici, invece di finire nelle opere, sarebbero stati usati per finanziare attività illegali della criminalità organizzata. Sono stati posti i sigilli a beni e patrimoni per un valore ancora da quantificare. Le indagini hanno portato alla luce un sistema di frode che ha coinvolto soggetti con ruoli di gestione e amministrazione.

Un fiume di milioni di euro drenato dritto dalle casse dello Stato. Soldi pubblici nati, sulla carta, per rimettere a nuovo i palazzi e finiti, invece, per rimpinguare i forzieri della criminalità organizzata. C’era un’organizzazione perfetta, con tanto di manager della truffa, prestanome compiacenti, canali di riciclaggio internazionali che portavano in Cina e un’ombra pesante come un macigno sullo sfondo: i Casalesi, fazione Schiavone. È un nuovo terremoto giudiziario, quello innescato dall’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e coordinata dal procuratore aggiunto Michele Del Prete e dal sostituto Giuseppe Visone. Un blitz che ha portato, ieri mattina, i militari dei Nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli e Bologna a mettere i sigilli a un impero da oltre 21 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crediti di imposta fasulli, sigilli al tesoro dei boss: sette ?manager? indagati

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