craxi psi 50 anni di svolta il 16 luglio 1976 fu eletto segretario e il socialismo divenne riformista

Roma, 16 luglio 1976. Nei corridoi del Midas, un albergone sull’Aurelia che ospita i lavori del Comitato centrale socialista, l’aria è densa, satura dell’amarezza cupa di chi sente di essere stritolato dai colossi della Repubblica. Il Partito socialista italiano è un corpo contuso, reduce dal disastro elettorale del 20 giugno che ha consacrato la centralità delle due grandi culture politiche di massa; all’avanzata imponente del Partito comunista ha fatto da contraltare la tenuta granitica della Democrazia cristiana, Enrico Berlinguer e Aldo Moro sono sul punto di aprire la strada agli sviluppi consociativi della solidarietà nazionale. Un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Psi: Craxi (FI), 50 anni fa al Midas non solo nuovo segretario ma nuovo orizzonteCinquant'anni fa, il 16 luglio 1976, il Comitato centrale del Psi, riunito all'hotel Midas di Roma, diede al Partito socialista una ... agenzianova.com

16 luglio 1976, quando Craxi prese in mano il PSI: Non conta un c… può mettere d’accordo tuttiSono trascorsi cinquant’anni da quel 16 luglio 1976 in cui, all’Hotel Midas di Roma, Bettino Craxi fu eletto segretario nazionale del Partito Socialista Italiano. ilriformista.it