Craxi-Psi 50 anni di svolta Il 16 luglio 1976 fu eletto segretario E il socialismo divenne riformista
Il 16 luglio 1976, un cambiamento importante nel panorama politico italiano: si apre con l’elezione a segretario del Partito Socialista Italiano. In quella giornata, all’interno di un grande albergo sulla Aurelia, i membri del Comitato centrale si confrontano in un clima teso, mentre si avvia un processo che porterà il socialismo a diventare riformista. Sono passati 50 anni da allora, un anniversario che ricorda una svolta significativa nella storia politica del paese.
Roma, 16 luglio 1976. Nei corridoi del Midas, un albergone sull’Aurelia che ospita i lavori del Comitato centrale socialista, l’aria è densa, satura dell’amarezza cupa di chi sente di essere stritolato dai colossi della Repubblica. Il Partito socialista italiano è un corpo contuso, reduce dal disastro elettorale del 20 giugno che ha consacrato la centralità delle due grandi culture politiche di massa; all’avanzata imponente del Partito comunista ha fatto da contraltare la tenuta granitica della Democrazia cristiana, Enrico Berlinguer e Aldo Moro sono sul punto di aprire la strada agli sviluppi consociativi della solidarietà nazionale. Un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Psi: Craxi (FI), 50 anni fa al Midas non solo nuovo segretario ma nuovo orizzonteCinquant'anni fa, il 16 luglio 1976, il Comitato centrale del Psi, riunito all'hotel Midas di Roma, diede al Partito socialista una ... agenzianova.com
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