Covid l’ospedale le salvò la vita Per ringraziare dona le sue opere

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'iniziativa dedicata al personale sanitario coinvolto nella gestione del Covid-19 prevede l'esposizione di stampe di un'artista presso un ospedale locale. La convenzione tra un'azienda sanitaria e un'università permette di ospitare le opere di un'artista che ha ricevuto cure in quella struttura e desidera ringraziare gli operatori sanitari. L'esposizione si inserisce nel progetto SANITART, finalizzato a riconoscere l'impegno del personale durante la pandemia.

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Un omaggio agli angeli del Covid e a tutti coloro che lavorano nelle strutture sanitarie: grazie al progetto SANITART, convenzione tra la AST Ancona e l’Università Politecnica delle Marche, l’ Ospedale "Principe di Piemonte" di Senigallia accoglie le stampe di Paola Caldarigi. Da ieri e per i prossimi due mesi, fino al 16 settembre, chi si recherà in ospedale e si troverà a passare lungo il tunnel a vetro e nei corridoi adiacenti potrà ammirare una serie di stampe che sono esposte da questa mattina e che raffigurano le varie opere prodotte dall’artista negli anni e dopo la pandemia da Covid 19, nel corso della quale lei stessa fu a lungo ricoverata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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