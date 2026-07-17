Countdown a Umago | i pronostici delle semifinali

Venerdì 17 si disputano le semifinali dell’Atp 250 di Umago con match tra Burruchaga e Merida Aguila e tra Dzumhur e Molcan. La pioggia ha influenzato il programma dell’ATP di Gstaad, ancora in corso, ma a Umago si gioca regolarmente. I giocatori si preparano per le sfide decisive, mentre il torneo si avvicina alla conclusione.

Tempo di semifinali all’Atp 250 di Umago: analisi e pronostici dei match in programma venerdì 17 tra Burruchaga e Merida Aguila e Dzumhur e Molcan. Se la pioggia ha stravolto il programma dell’Atp di Gstaad, il cui epilogo è ancora ben lontano, a Umago è finalmente giunto il momento della verità. Dopo una settimana caratterizzata da diverse sorprese e dall’eliminazione di alcune delle teste di serie più attese, le semifinali metteranno di fronte quattro giocatori che si sono resi protagonisti di match appassionanti che ora intravedono, ora, la possibilità di conquistare il pass per accedere all’ultimo atto del torneo croato. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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