Due persone sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta in un appartamento al secondo piano di un edificio di tre piani a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. L’incidente, probabilmente causato da una fuga di gas metano, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche sanitari e forze dell’ordine. Le condizioni delle persone ferite non sono state rese note.

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un’esplosione, causata presumibilmente da una fuga di gas metano, all’interno di un appartamento al secondo piano di uno stabile residenziale di tre piani a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenute dopo la deflagrazione, che ha provocato ingenti danni all’abitazione coinvolta e la proiezione di detriti, che hanno danneggiato anche un edificio nelle vicinanze. Le due persone ferite, un uomo e una donna di età stimata inferiore ai 60 anni, sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118. Una delle due sarebbe in condizioni più gravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

© Lapresse.it - Cosenza, esplosione in un appartamento: l’intervento dei vigili del fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Appartamento a fuoco a Pavullo, intervento massiccio dei vigili del fuoco. Salvo l'inquilinoQuesto pomeriggio a Pavullo i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un appartamento.

Roma, incendio in un appartamento: l'intervento dei vigili del fuocoUn incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di mercoledì 24 giugno in un appartamento situato al quinto piano di un edificio in via A.

Temi più discussi: Paura a San Giovanni in Fiore per una forte esplosione in una palazzina del centro; San Giovanni in Fiore, una fuga di gas provoca un’esplosione: sfiorata una strage, tre feriti · CosenzaChannel.it; Esplosione per fuga di gas metano in edificio residenziale a San Giovanni in Fiore: due persone ferite; Inarrestabile Maria Laura Perrotta, l’atleta della Boxe Popolare di Cosenza conquista l’oro al Torneo Nazionale Elite Under 23 · LaC News24.

#Cosenza, esplosione per una probabile fuga di gas in un appartamento a San Giovanni in Fiore: soccorsi dai #vigilidelfuoco e affidati ai sanitari un uomo e una donna. In corso opere di messa in sicurezza e valutazione tecnica sulla stabilità della struttura [ # x.com

Cosenza: esplosione per fuga di gas in un appartamento, l'intervento dei vigili del fuoco(LaPresse) Due persone sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione, causata presumibilmente da una fuga di gas metano, all'interno di ... stream24.ilsole24ore.com

Paura a San Giovanni in Fiore, fuga di gas ed esplosione: 3 feritiEsplosione in una palazzina a San Giovanni in Fiore in zona Monte Bianco a causa di una fuga di gas: si registrano tre feriti ... quotidianodelsud.it