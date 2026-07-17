Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Five Nights at Freddy's 2 riporta sullo schermo l'universo horror ispirato al celebre videogioco con Josh Hutcherson protagonista. A un anno dagli inquietanti eventi del Freddy Fazbear's Pizza, Mike e Vanessa cercano di costruirsi una nuova vita e di proteggere la piccola Abby dai terrificanti segreti che continuano a. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 17 Luglio 2026 - Five Nights at Freddy's 2

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