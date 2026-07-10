Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 10 Luglio 2026 - Black Phone 2

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Black Phone 2 riporta sullo schermo le inquietanti atmosfere del primo capitolo con un sequel horror che vede protagonisti Mason Thames ed Ethan Hawke. Dopo essere riuscito a sfuggire al terribile "Rapace", Finney cerca di ricostruire la propria vita insieme alla sorella Gwen, ma nuove e misteriose apparizioni riportano alla luce. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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