Cosa vedere questo weekend? Odissea e Rosebush Pruning al cinema Crimes of the Future in streaming

Da amica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al cinema questo weekend si può vedere “Odissea” e “Rosebush Pruning”, mentre “Crimes of the Future” è disponibile in streaming. La pellicola “Odissea” narra la storia di Ulisse, interpretato da Matt Damon, dalla guerra contro i Troiani fino al viaggio di ritorno verso casa. La vicenda include anche la moglie Penelope, interpretata da Anne Hathaway.

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La straordinaria epopea di Ulisse ( Matt Damon ), dalla guerra contro i Troiani, fino e al lungo e avventuroso viaggio di ritorno dalla moglie Penelope ( Anne Hathaway ). Dopo tanti pregiudizi e varie polemiche («sarà all’altezza di Omero?»), finalmente possiamo vedere sul grande schermo Odissea di Christopher Nolan. Per noi è un’opera ambiziosa, potente, ipnotica e affascinante. Grande cinema epico nel solco del mito omerico. È in sala anche Rosebush Pruning di Karim Aïnouz con Jamie Bell ed Elle Fanning. Infine, in streaming è da recuperare su RaiPlay (dopo questo weekend non sarà visibile sulla piattaforma gratuita Rai) il film fantahorror Crimes of the Future di David Cronenberg con Viggo Mortensen e Léa Seydoux. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Cosa vedere questo weekend? “Odissea” e “Rosebush Pruning” al cinema, “Crimes of the Future” in streaming
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