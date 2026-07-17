Cosa fare nel weekend del 18 e 19 luglio | 5 eventi da non perdere tra Roma e Lazio

Nel weekend del 18 e 19 luglio, sono in programma cinque eventi tra Roma e il Lazio. Tra le iniziative, ci sono spettacoli, mostre e manifestazioni culturali in diverse località della regione. Molti di questi eventi si svolgono all'aperto, offrendo l’opportunità di vivere momenti di svago e cultura. La maggior parte si svolge durante il fine settimana, con appuntamenti distribuiti in diverse zone, per permettere a tutti di partecipare.

Siamo ormai al weekend del 18 e 19 luglio e, se sei alla ricerca di cosa fare, sappi che ci sono numerose occasioni per uscire da Roma o riscoprire alcuni dei luoghi più suggestivi della Capitale. Tra mercatini, tradizioni popolari, moda, musica e feste sul mare, il calendario propone tantissimi appuntamenti adatti a gusti molto diversi. Andiamo alla scoperta dei cinque migliori eventi da segnarsi in agenda per organizzare una giornata speciale, una serata culturale o una gita estiva nel Lazio. LEGGI ANCHE: Fulvia Toscano: «Ierofania, un invito a guardare il sacro con occhi nuovi» Cosa fare a Roma nel weekend del 18 e 19 luglio: gli Ambulanti di Forte dei Marmi ® a Santa Marinella e Ostia. 🔗 Leggi su Funweek.it

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