Cortona | i carabinieri arrestano 3 ladri di Champagne che agivano tra Lazio Umbria e Toscana

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Cortona per aver rubato bottiglie di Champagne tra Lazio, Umbria e Toscana. Le indagini hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I ladri sono stati colti sul fatto mentre cercavano di fuggire con la refurtiva. L’arresto è stato eseguito in una località della provincia di Arezzo. Le forze dell’ordine hanno recuperato parte della merce rubata e proseguono le verifiche sui precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 17 luglio 2026  – . I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rieti, su richiesta della Procura della Repubblica a carico di tre persone, ritenute responsabili di aver trafugato svariate b ottiglie di champagne e liquori da alcuni supermercati del centro Italia. In particolare, i militari dell'Arma dopo aver arrestato ad aprile scorso due persone a Camucia di Cortona, trovate in possesso di champagne, liquori, prodotti per l'igiene intima ed elettrodomestici trafugati da supermercati dell'aretino e di Foligno, hanno svolto ulteriori indagini, che hanno consentito di raccogliere elementi di colpevolezza, non solo a carico dei due arrestati in flagranza di reato, ma anche a carico di un terzo complice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

cortona i carabinieri arrestano 3 ladri di champagne che agivano tra lazio umbria e toscana
© Lanazione.it - Cortona: i carabinieri arrestano 3 ladri di Champagne che agivano tra Lazio, Umbria e Toscana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cortona, i Carabinieri arrestano due donne per furto in una gioielleriaDue donne di 42 e 32 anni, entrambe con precedenti, sono state arrestate dai Carabinieri di Cortona per aver rubato in una gioielleria della zona.

Maltempo nel Centro: piogge intense tra Lazio, Umbria e ToscanaNel centro Italia, le previsioni segnalano forti piogge nelle regioni del Lazio, dell'Umbria e della Toscana, accompagnate da un calo delle...

Argomenti più discussi: Camion a fuoco sulla superstrada, le fiamme si propagano nella campagna; Cortona, a Chateau Chinon si rinnova il gemellaggio in occasione della festa nazionale francese; Cortona, incidente a Mezzavia: per un 51enne necessario eliosoccorso; Cade con la moto a pochi metri da casa, Antimo muore a 48 anni. Forse fatale l’impatto con un dosso.

cortona i carabinieri arrestanoCortona: i carabinieri arrestano 3 ladri di Champagne che agivano tra Lazio, Umbria e ToscanaPrese tre persone, ritenute responsabili di aver trafugato svariate bottiglie di champagne e liquori da alcuni supermercati del centro Italia ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web