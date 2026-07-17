Cortona | i carabinieri arrestano 3 ladri di Champagne che agivano tra Lazio Umbria e Toscana
Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Cortona per aver rubato bottiglie di Champagne tra Lazio, Umbria e Toscana. Le indagini hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I ladri sono stati colti sul fatto mentre cercavano di fuggire con la refurtiva. L’arresto è stato eseguito in una località della provincia di Arezzo. Le forze dell’ordine hanno recuperato parte della merce rubata e proseguono le verifiche sui precedenti.
Arezzo, 17 luglio 2026 – . I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rieti, su richiesta della Procura della Repubblica a carico di tre persone, ritenute responsabili di aver trafugato svariate b ottiglie di champagne e liquori da alcuni supermercati del centro Italia. In particolare, i militari dell'Arma dopo aver arrestato ad aprile scorso due persone a Camucia di Cortona, trovate in possesso di champagne, liquori, prodotti per l'igiene intima ed elettrodomestici trafugati da supermercati dell'aretino e di Foligno, hanno svolto ulteriori indagini, che hanno consentito di raccogliere elementi di colpevolezza, non solo a carico dei due arrestati in flagranza di reato, ma anche a carico di un terzo complice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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