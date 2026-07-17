Cortona | i carabinieri arrestano 3 ladri di Champagne che agivano tra Lazio Umbria e Toscana

Notizia in breve

Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Cortona per aver rubato bottiglie di Champagne tra Lazio, Umbria e Toscana. Le indagini hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I ladri sono stati colti sul fatto mentre cercavano di fuggire con la refurtiva. L’arresto è stato eseguito in una località della provincia di Arezzo. Le forze dell’ordine hanno recuperato parte della merce rubata e proseguono le verifiche sui precedenti.