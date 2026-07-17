Durante un controllo nell’Oltrepò, i carabinieri hanno fermato due giovani su un monopattino elettrico. A bordo sono state trovate una dose di hashish. Nessuno dei due ha presentato documenti di identità e sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. I giovani sono stati denunciati per possesso di droga e per aver guidato senza documenti.

Pavia, 17 luglio 2026 – Controlli dei carabinieri in Oltrepò. Durante il servizio, l’attenzione dei militari è stata richiamata da un monopattino elettrico con a bordo due giovani. Il conducente è stato sanzionato per diverse violazioni del Codice della strada. Le verifiche si sono estese anche al passeggero pure lui minorenne, che a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, identificata come hashish. Sessanta le persone complessivamente controllate. Una di queste è risultata destinataria di decreto di espulsione, attivando così le procedure per il rimpatrio. Inoltre, i militari si sono posizionati allo scalo ferroviario di Voghera, scegliendo strategicamente le fasce orarie di maggior transito dei pendolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli dei carabinieri nell'Oltrepò: due giovani sorpresi in monopattino con una dose di hashish

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