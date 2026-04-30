Controlli antidroga nelle scuole | un ragazzo pizzicato con una dose di hashish

Nella mattinata di mercoledì scorso, un controllo straordinario condotto dal Commissariato di pubblica sicurezza nelle scuole ha portato al fermo di un ragazzo trovato in possesso di una dose di hashish. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti tra gli studenti. Durante le verifiche, sono stati identificati anche altri ragazzi, ma solo uno è stato trovato in possesso di droga.

Un ragazzo finisce nei guai per una dose di hashish. Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti nelle scuole, nella mattinata di mercoledì scorso è stato effettuato un controllo straordinario che ha interessato il Commissariato di pubblica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Controlli antidroga nelle scuole, minorenne trovato con l'hashish dentro allo zainoRimane alta l'attenzione della polizia locale, che da qualche tempo sta affrontando il tema relativo allo spaccio e al consumo di sostanze... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cassino, controlli antidroga nelle scuole: trovato hashish in un bagno; Controlli antidroga nelle scuole, trovata droga negli zaini di alcuni studenti; Caltanissetta, controlli antidroga nelle scuole: sequestri; Controlli della polizia in tre scuole nel Nisseno: gli agenti sequestrano droga e due coltelli. Controlli antidroga nelle scuole di Faenza: trovato minorenne con hashishProseguono i controlli antidroga nelle scuole del territorio. Nella mattinata di mercoledì scorso, la Polizia di Stato, insieme a un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Ravenna, ha effettuato u ... ravennawebtv.it Controlli antidroga nelle scuole, trovata droga negli zaini di alcuni studentiLa sicurezza all’interno degli istituti scolastici torna in primo piano a Caltanissetta e provincia grazie a un’operazione di prevenzione condotta dalla Polizia di Stato. Su disposizione del questore ... blogsicilia.it Extra Tv. . CASSINO: CONTROLLI ANTIDROGA NELLE SCUOLE, HASHISH NASCOSTO IN UN BAGNO - facebook.com facebook Controlli antidroga a Bari, la polizia setaccia centro e periferia x.com