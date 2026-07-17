I poliziotti della Cgil smentiscono le dichiarazioni di un rappresentante del ministero della Pubblica Amministrazione, affermando che gli aumenti mensili previsti dal nuovo contratto sicurezza 2025-2027 sono inferiori a 100 euro. Il sindacato critica le cifre annunciate, sottolineando che non coprono l’inflazione e definendo le cifre degli straordinari “offensive”. Il segretario del sindacato ha evidenziato che il rinnovo non garantisce miglioramenti economici adeguati per i lavoratori.

Il sindacato fa i conti sul nuovo rinnovo 2025-2027, contestando le cifre nette annunciate dal ministero della Pa. Il segretario Colapietro: “Non recuperiamo l’inflazione, per gli straordinari cifre offensive”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Contratto sicurezza, i poliziotti Cgil smentiscono Zangrillo: “Aumenti mensili inferiori a 100 euro”

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