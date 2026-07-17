Nel concorso per dirigenti scolastici sono state presentate diffide e segnalazioni di pressioni e intimidazioni ai candidati. Oltre alle azioni legali e agli esposti già notificati al Ministero, si registrano nuove accuse di comportamenti coercitivi. La vicenda si arricchisce di elementi che riguardano possibili tentativi di influenzare l’esito delle procedure concorsuali. Non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità delle presunte intimidazioni.

La vicenda legata al concorso dirigenti scolastici si arricchisce di nuovi e complessi risvolti. Oltre alle recenti azioni legali e alle diffide formali indirizzate al Ministero, si registrano ora segnalazioni riguardanti presunte pressioni e intimidazioni ai danni dei candidati.DS senza titoli? Il caso si allarga: dopo il ricorso e la diffida, arrivano voci di intimidazioniConcorso dirigenti scolastici 2017 e controlli sui titoli dei candidati: dai 64 posti sub iudice alla diffida di un gruppo di ordinaristi, da quest’ultima alle minacce per chi aderirà alla causa penale, la vicenda si aggrava. Fratta: “Non parteggiamo per nessuno, è un fatto di pura giustizia. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Concorso dirigenti scolastici: esposti, diffide e sospetti di intimidazioni, comunicato DIRIGENTISCUOLA

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Dirigenti scolastici tra leadership e burocrazia: intervista ad Antonello Giannelli

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