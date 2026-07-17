Conclusa la vendita dell’ex Hotel Augustus
L’ex Hotel Augustus in via Manzoni è stato venduto all’asta. La struttura, chiusa da tempo, è stata ufficialmente aggiudicata, concludendo un procedimento giudiziario durato a lungo. La proprietà è passata a un acquirente senza ulteriori dettagli pubblici. L’edificio, in stato di abbandono e degrado, ha attraversato un iter legale che si è concluso con la vendita ufficiale.
Montecatini Terme, 17 giugno 2026 – Fumata bianca per la vendita dell’ ex Hotel Augustus, in via Manzoni. La struttura alberghiera, chiusa ormai da tempo, è stata ufficialmente aggiudicata all’asta, segnando la fine di un lungo e travagliato iter giudiziario che ha visto l’edificio al centro di questioni legate all’ abbandono e al degrado. Il decreto di trasferimento della proprietà, emesso dal tribunale di Pistoia, sancisce il passaggio di proprietà del complesso alberghiero dalla società debitrice, alla nuova acquirente, Gloren Holding, con sede a Cipro. L’aggiudicazione, perfezionata dopo la gara telematica asincrona conclusasi lo scorso febbraio sotto la direzione del professionista delegato, l’avvocato Marco Farneti, è avvenuta per un importo di 460mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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