Conclusa la vendita dell’ex Hotel Augustus

Notizia in breve

L’ex Hotel Augustus in via Manzoni è stato venduto all’asta. La struttura, chiusa da tempo, è stata ufficialmente aggiudicata, concludendo un procedimento giudiziario durato a lungo. La proprietà è passata a un acquirente senza ulteriori dettagli pubblici. L’edificio, in stato di abbandono e degrado, ha attraversato un iter legale che si è concluso con la vendita ufficiale.