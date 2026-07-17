conclusa la presentazione alla stampa della mostra il panda siamo noi alla reggia di caserta

È terminata presso la Casa del Giardiniere nel Giardino Inglese della Reggia di Caserta la presentazione alla stampa della mostra fotografica “Il Panda siamo noi”.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è appena conclusa presso la Casa del Giardiniere nel Giardino Inglese alla Reggia di Caserta la presentazione alla stampa della mostra fotografica “Il Panda siamo noi”. La mostra, nata da un’idea dei fotografi Alessandro Dobici, Alberto Cambone e Roberto Isotti, è un progetto visivo che vuole celebrare i 60 anni del WWF Italia coinvolgendo 12 grandi artisti del cinema italiano in una sfida di mimesi artistica: interpretare lo sguardo di una specie animale a rischio estinzione, per ricordare che proteggere la natura significa salvare noi stessi. Alla presentazione, moderata da Raffaele Lauria, delegato WWF... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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