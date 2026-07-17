In Piazza del Campo a Siena si tiene il 'Concerto per l’Italia' dell’Accademia di Santa Cecilia. L’evento riunisce musicisti in un’esibizione all’aperto, con il pubblico che ascolta tra le pietre del celebre centro storico. La piazza, nota per il Palio, si trasforma in un grande palco musicale, creando un’atmosfera speciale tra note e magia. L’evento si svolge nel cuore della città, attirando spettatori e appassionati di musica.

Note e magia, nel cuore di Siena. Si alza il sipario sul ’Concerto per l’Italia’. Piazza del Campo non è soltanto il simbolo della Città del Palio, è il luogo dove il suo popolo si riconosce, dove la storia continua a vivere e dove, ormai da sei anni, l’Accademia Chigiana rinnova uno dei momenti più significativi del proprio rapporto con il territorio. Domani alle 21.30 va in scena la sesta edizione del ’Concerto per l’Italia’, uno degli appuntamenti più attesi del Chigiana International Festival & Summer Academy, che porterà sul palco l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Daniel Harding e il pianista Stefano Bollani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ’Concerto per l’Italia’. L’Accademia di Santa Cecilia suona in Piazza del Campo

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2026-05-04 Sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

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