Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, a Giavera del Montello si svolge la 24ª edizione del Palio dei Bisnenti. La manifestazione prevede cortei, spettacoli e competizioni che richiamano le tradizioni storiche del paese. La rievocazione si tiene nel centro del paese e coinvolge la comunità locale. L’evento si ripete annualmente e mira a preservare le radici culturali della zona.

Giavera del Montello si prepara a fare un salto indietro nel tempo con la 24ª edizione del Palio dei Bisnenti. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, il paese trevigiano sarà teatro della tradizionale rievocazione storica che, tra cortei, spettacoli e competizioni, valorizza le radici culturali e l'identità della comunità. E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Lega- LV, Riccardo Barbisan, ha presentato la manifestazione assieme al Sindaco del comune di Giavera del Montello, Andrea Maccari, a Valentina Longo, assessore comunale alla Cultura, e a Giuseppe Possagno, Presidente dell'Ente Palio. Ed è stato mostrato il nuovo logo dell'Ente Palio, frutto della creatività dell'artista Carlo Martignago. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presentata 24esima edizione Palio dei Bisnenti

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