Nell'area metropolitana di Napoli, i Comuni affrontano una crisi prolungata caratterizzata da polemiche frequenti, tensioni tra i partiti e continue liti pubbliche. Sono state avviate indagini e commissioni d'accesso, e alcuni Comuni sono stati sciolti. La gestione amministrativa si trova sotto pressione, con un aumento delle difficoltà nel mantenere stabilità e ordine pubblico.

Una bufera al giorno, polemiche continue, liti tra i partiti. Ma anche indagini, commissioni d'accesso, scioglimenti. Governare un Comune è sempre più difficile, almeno nell'area metropolitana di Napoli. L'instabilità è la regola. Le amministrazioni sono alle prese con mille problemi e la fine naturale della consiliatura sembra sempre più un traguardo impossibile da raggiungere: quasi sempre il voto anticipato prevale, perché arriva qualche indagine a spazzare via connivenze o semplicemente perché crollano miseramente le alleanze elettorali. Colpa dell'arretramento dei partiti? Della proliferazione di liste civiche composte solo per raggranellare voti? Dell'avanzare di politici senza scrupoli ma abilissimi a raccogliere consensi? Forse un mix di tutto questo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Comuni, la lunga crisi: tra rischio infiltrazioni e tensioni tra i partiti

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