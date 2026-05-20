La linea verde della metropolitana di Milano, nota come M2, si estende per circa 40 chilometri, collegando la città con nove comuni limitrofi. Questa è la tratta più lunga tra le linee metropolitane italiane. Oltre i confini di Milano, attraversa diversi comuni, contribuendo a collegare le aree periferiche con il centro urbano. I treni della M2 sono dotati di una luce posteriore lampeggiante, una caratteristica che permette di migliorare la visibilità e la sicurezza durante le operazioni di servizio.

? Domande chiave Quali comuni attraversa la linea verde oltre i confini milanesi?. Perché i treni della M2 hanno una luce posteriore lampeggiante?. Come fa la tratta verso Gessate a superare l'estensione della M1?. Quale nuova linea potrebbe togliere il primato di capolinea più lontano?.? In Breve Percorso di 40,4 km con 35 stazioni tra Milano e 9 comuni limitrofi.. Inaugurata nel 1969, la linea collega 13 fermate nord e 2 fermate sud.. Tratto Cascina Gobba-Cologno Nord unico segmento sopraelevato della rete milanese.. Capolinea Gessate dista 25 km dal centro, superando i 27 km della M1.. La linea verde della metropolitana milanese percorre 40,4 chilometri attraverso 35 stazioni, collegando il cuore di Milano con i comuni dell’hinterland in un tracciato che detiene il primato di estensione in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M2, la metro più lunga d’Italia: 40 km tra Milano e 9 comuni

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