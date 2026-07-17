Comune di Arezzo le modifiche alla viabilità

Da lunedì 20 luglio fino a martedì 21 luglio, tra le 8:30 e le 17:30, sarà vietata la sosta con rimozione sul lato pari di via Romana, dal civico 196 al civico 196C. Questa modifica si rende necessaria per lavori stradali in corso. La limitazione rimarrà in vigore per entrambi i giorni e riguarda esclusivamente questa porzione di strada.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Comune di Arezzo, le modifiche alla viabilit à. Lavori stradali da lunedì 20 luglio: fino a martedì 21 in orario 8:30 – 17:30 è previsto il divieto di sosta con rimozione lato numeri pari i n via Romana dal civico 196 al civico 196C. Fino a venerdì 24 luglio scattano dalle 8:30 alle 17:30 il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri a Buon Riposo dal civico 14E per 30 metri e dalle 8:00 alle 17:00 il divieto di sosta con rimozione e il restringimento di carreggiata in via Beneduci dal civico 45 per 20 metri. Fino a lunedì 10 agosto, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri a Indicatore lungo la S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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