I compiti delle vacanze sono una pratica che risale a oltre un secolo fa, con le prime attestazioni nel 1921. In quell’anno, una pubblicazione dedicata alle esercitazioni per le vacanze destinata a studenti di quinta elementare illustrava come mantenere attiva la memoria e le competenze acquisite durante l’anno scolastico. Il volume, intitolato “Per non disimparare. Compiti per le vacanze”, si componeva di venti pagine e aveva un formato compatto, pensato per essere facilmente consultato dagli studenti.

I compiti delle vacanze c’erano già più di cent’anni fa. Nel 1921 Bemporad pubblicava Per non disimparare. Compiti per le vacanze. Classe quinta, di Anna Maria Quadrelli Osta: titolo eloquente, venti pagine, formato tascabile. Nello stesso anno, ad esempio, anche Signorelli proponeva il suo In vacanza, ventiquattro pagine illustrate per gli alunni e le alunne della quarta elementare. Non sappiamo quante maestre li assegnassero né quanti bambini li completassero. Sappiamo che esistevano già autori, editori e acquirenti disposti a organizzare il ripasso sotto il sole, fino a fine settembre, perché la scuola iniziava – udite udite – il primo ottobre. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Compiti delle vacanze, un secolo di esercizi per non “disimparare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Compiti per le vacanze, Daniele Novara boccia senza appello gli esercizi estivi: “Sono contrario ai compiti tout court”. I consigli per i genitoriIl pedagogista ha espresso una posizione contraria ai compiti durante le vacanze estive, sottolineando che il periodo dovrebbe essere dedicato ad...

La scuola woke arriva anche nei compiti delle vacanzeIn un libro per i compiti delle vacanze di una scuola bolognese, i personaggi di un problema di matematica sono Iria, Abdul e Raad, tutti nomi...

Temi più discussi: Compiti delle vacanze, un secolo di esercizi per non disimparare; Compiti per le vacanze: servono davvero?; Compiti delle vacanze con IA: i rischi e come evitarli; Compiti delle vacanze, sono obbligatori? Come gestirli senza stress estivo.

Oggi nel Foglio c'è Il Figlio, l'inserto a cura di Annalena Benini. La vita quotidiana, le difficoltà, l’allegria, il tempo che vola. Bugie, compiti in classe, vacanze, amori e qualche disastro ow.ly/726W50ZjUTb x.com

Compiti delle vacanze, un secolo di esercizi per non disimparareDai primi libretti del 1921 ai quiz e ai podcast di oggi: come sono cambiati i compiti delle vacanze e perché continuano a dividere adulti, studenti e famiglie ... panorama.it

I compiti delle vacanze? Oggi si fanno con l'AI. E allora meglio un esercizio in meno e un libro in piùIl problema del summer learning loss, la perdita di apprendimenti durante la lunga pausa estiva, è reale. Ma come affrontarlo in modo davvero utile? corriere.it