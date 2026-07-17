Como abusarono insieme di una ragazza conosciuta in un bar | due giovani finiscono a processo

Due giovani sono finiti a processo con l’accusa di aver aggredito sessualmente una ragazza conosciuta poco prima in un bar di Como. La presunta aggressione è avvenuta in due, contemporaneamente, e la donna ha sporto denuncia. Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei due uomini, che ora dovranno comparire davanti al giudice. La vicenda è stata resa nota attraverso i canali giudiziari.

Como, 17 luglio 2026 – Un’aggressione sessuale commessa in due, nei confronti di una donna conosciuta poco prima in un bar di Como. È l’accusa di cui devono rispondere Buba Livio Mass, gambiano di 27 anni domiciliato a Como, e Ayman Traorè Amadou, 24 anni, originario del Togo, finiti ora a processo davanti al Tribunale Collegiale di Como con l’imputazione di violenza sessuale di gruppo. La sera del 13 luglio di due anni fa, avevano conosciuto una donna in un bar di via Viganò, con cui avevano chiacchierato e passato parte della serata. Per poi avviarsi a piedi tutti e tre, verso via Cosenz e piazzale Montesanto. La vittima, secondo quanto ricostruito successivamente durante le indagini della Mobile di Como, non sarebbe stata molto lucida, a causa del consumo di alcol. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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