Come vestirsi bene d’estate senza pensarci troppo? Con un abito + sandali

Da amica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per affrontare le giornate estive senza complicazioni nelle scelte di abbigliamento, basta optare per un abito leggero abbinato a sandali. Questa combinazione permette di essere freschi e comodi, anche con temperature elevate. È una soluzione semplice che richiede poco pensiero e si adatta facilmente a diverse occasioni. Non sono necessari accessori complessi o abiti elaborati, rendendo questa scelta pratica e funzionale durante i mesi più caldi.

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Basta pensarci troppo. D’estate, quando il caldo complica anche le scelte più semplici e la voglia di vestirsi si riduce al minimo, la soluzione spesso è già lì: un abito e un paio di sandali. La combinazione più immediata è anche la più efficace, perché risolve il look senza sforzo e si adatta a ogni momento della giornata. Dalla mattina in ufficio all’aperitivo, dalla cena elegante alla cerimonia, fino al weekend fuori porta e alle cerimonie: tutto dipende dall’abbinamento giusto. Ecco le migliori combinazioni su come abbinare vestito e sandali su cui puntare nell’estate 2026. Abito in popeline e sandali bassi per l’ufficio. Sebbene il primo pensiero, quando si parla di look da ufficio, ricada spesso sui pantaloni, d’estate l’abito si rivela una scelta molto più strategica. 🔗 Leggi su Amica.it

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