Aldo Montano, 47 anni, ha scritto sui social di aver pensato di non rivedere più i figli dopo aver avuto una grave reazione allergica. L’ex schermidore è stato ricoverato in ospedale a causa di uno choc anafilattico provocato da un piatto di fettuccine con caseina. Dopo il ricovero, ha rassicurato i suoi follower sul suo stato di salute.

L’ex schermidore, 47 anni, ha rassicurato tutti dopo il ricovero seguito a una grave reazione allergica causata da un piatto di fettuccine con caseina. Un grande spavento, poi il sollievo e il ritorno accanto alla famiglia: Aldo Montano ha aggiornato sulle sue condizioni di salute spiegando c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come sta Aldo Montano dopo la reazione allergica e lo choc anafilattico, in un messaggio sui figli: "Ho pensato di non rivederli"

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Aldo Montano ricoverato per schock anafilattico: «La mia vita appesa a un filo»

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