Dopo aver avuto una reazione allergica grave durante una cena al ristorante, un atleta ha condiviso su social che si trovava di nuovo in ospedale, sottolineando di aver ricevuto farmaci e di aver provato paura e adrenalina. Ha detto di aver pensato ai suoi due figli e ha affermato che non si può morire per una semplice cena. La sua esperienza è stata descritta come un momento di vita appesa a un filo.

Quello che è accaduto Lo ha raccontato lui stesso sui social: «Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un’intolleranza. È un’allergia potenzialmente mortale. Eppure è successo di nuovo. Durante una cena in un ristorante di Roma, dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita». La foto che accompagna il post lo mostra in ospedale di cui ringrazia il personale. Scrive Montano: «Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aldo Montano dopo lo shock anafilattico: «Ho pensato ai miei due figli. Non si può morire per una cena al ristorante»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aldo Montano ricoverato per shock anafilattico l'appello per la sicurezza alimentare

Notizie e thread social correlati

Aldo Montano ricoverato d’urgenza per shock anafilattico dopo la cena al ristorante: “Vita appesa a un filo”Aldo Montano è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver avuto uno shock anafilattico durante una cena in un ristorante a Roma.

Aldo Montano ricoverato d’urgenza a Roma, lo sfogo dopo lo shock anafilattico al ristorante: «Avevo avvisato dell’allergia, ho rischiato la vita»Aldo Montano è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Roma dopo aver avuto uno shock anafilattico durante una cena.

Temi più discussi: Aldo Montano ricoverato per shock anafilattico: Il ristorante sapeva della mia allergia; Aldo Montano ricoverato per shock anafilattico: Ancora una volta vita appesa a un filo; Aldo Montano ricoverato per choc anafilattico dopo una cena fuori casa: La mia allergia è potenzialmente mortale, assurdo che nel 2026 si facciano questi errori nei ristoranti; Aldo Montano ricoverato d’urgenza per shock anafilattico dopo la cena al ristorante: Vita appesa a un filo.

Ho rischiato di morire. L’ex campione olimpico Aldo #Montano racconta sui social il ricovero per uno #shock anafilattico dopo una cena al ristorante. Avevo avvisato della mia allergia, spiega lo schermidore. #Tg1 Silvia Balducci x.com

Paura per Aldo Montano, ricoverato per shock anafilatticoGrande spavento per Aldo Montano: l'olimpionico della scherma è stato ricoverato in ospedale per choc anafilattico, dopo un pranzo in un ristorante romano. 'Avevo avvertito della mia allergia' (ANSA) ... ansa.it

Aldo Montano, l'incubo al ristorante per un piatto di fettuccine: Ho pensato che non avrei più rivisto i miei figliL’ex schermidore - salvatosi grazie ad una corsa in scooter verso l'ospedale più vicino - ricostruisce lo shock anafilattico: Mi ero sincerato due volte che non contenesse formaggio ... today.it