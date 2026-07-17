Lamine Yamal ha passato il pomeriggio in un baracchino con la fidanzata, mangiando un panino. La scena si è svolta in un’area pubblica, lontana dai riflettori. Il calciatore ha scelto di concedersi un momento di relax, camminando senza scorta. La sua presenza ha attirato qualche sguardo, ma ha continuato la giornata senza particolari restrizioni. Nessuna attività ufficiale è stata registrata durante il pomeriggio, solo una pausa informale prima della finale.

A Lamine Yamal l'America piace, per il senso di libertà che si respira. Sembra lo slogan per uno spot, però per un calciatore del suo calibro poter girare liberamente è una sensazione impagabile. Un mese fa, appena sbarcato con la Spagna, era stato beccato in un Walmart a Fort Oglethorpe, in Georgia, mentre gironzolava con un paio di compagni: le immagini avevano fatto abbastanza parlare, perché a Barcellona per lui una cosa del genere sarebbe impossibile. Ma era la Georgia, appunto. In un posto come New York, cosmopolita e appassionato di pallone, in cui il suo faccione appare sui cartelloni pubblicitari di Time Square da mesi, vuoi che non venga riconosciuto? Magari sì, ma non abbastanza da non permettergli di fare un giro in centro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come si prepara Lamine Yamal per la finale? Un panino al baracchino con la fidanzata

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La super giocata di Lamine Yamal che fa tutto da solo contro l'Atletico Madrid in Champions League

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