Come indossare il sandalo cult del momento copiando senza troppi sforzi ma con scelte miratissime le muse street chic e le fashion icon mondiali
I piedi tornano protagonisti, pronti a indossare il sandalo più in voga del momento. Basta una pedicure fatta bene e le dita libere per sfoggiare questo modello, simbolo di stile e leggerezza. Le fashion icon e le influencer lo preferiscono per le passeggiate di giorno, combinandolo con outfit minimal o chic. La scarpa si adatta facilmente a look diversi, valorizzando la silhouette e regalando un tocco di freschezza alle calzature estive.
P renotate la pedicure e liberate le dita: i piedi si riprendono prepotentemente la scena, pronti a camminare raso terra ma con una falcata che sa di libertà. L’ estate 2026 mette in soffitta le geometrie rigide e le altezze vertiginose, per incoronare un nuovo re della strada: i sandali donna piatto in corda o con lacci colorato. Sandali con i lacci: 5 idee per abbinarli con stile X Questa calzatura senza tempo e gender free, ruba i dettagli tecnici all’attrezzatura da vela e ai nodi da arrampicata sportiva. Trasformando una semplice corda mulicolore in un vero e proprio gioiello da caviglia. È l’apoteosi dell’estetica effortless, un mix calibrato di spontaneità boho e vibrazioni sporty-chic contemporanee. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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