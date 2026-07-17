Il calciatore di proprietà dell’Atalanta ha lasciato la Lazio dopo un breve periodo in prestito. Dopo alcuni mesi, è tornato alla squadra di proprietà. Non sono stati annunciati dettagli sul futuro immediato del giocatore o eventuali trasferimenti. La sua esperienza in Lazio si è conclusa rapidamente, senza ulteriori comunicazioni ufficiali. La situazione rimane invariata fino a nuove indicazioni da parte dei club coinvolti.

Il calciatore di proprietà dell’Atalanta ha salutato la Lazio dopo il prestito di pochi mesi: ecco cosa sta succedendo. La sua avventura in prestito alla Lazio è durata pochissimi mesi e alla fine Daniel Maldini ha fatto ritorno all’ Atalanta, club proprietario del suo cartellino. Il 24enne milanese, però, non rientra nei piani della società nerazzurra che starebbe seriamene pensando di privarsene in caso di offerta importante. Daniel Maldini (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, il Sassuolo sarebbe particolarmente attivo su Maldini e avrebbe deciso di investire sul calciatore grazie ai soldi incassati attraverso la cessione di Tarik Muharemovic al Leeds. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpaccio Maldini in Serie A: destinazione inaspettata

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