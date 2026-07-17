Nella serata di giovedì, sulla via Casilina a Colonna, si è verificato uno scontro frontale tra due auto che ha causato la morte di un giovane di 28 anni. La vittima, di origine giordana, è rimasta coinvolta nell’incidente e ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro.

Incidente mortale nella serata di giovedì a Colonna, alle porte di Roma. Un ragazzo originario della Giordania, di 28 anni, ha perso la vita nello schianto frontale fra due auto lungo via Casilina. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il giovane si trovava al volante di una Peugeot 206 che per motivi in corso di accertamento è entrata in collisione con una Fiat 500 condotta da una donna di 66 anni. L’impatto è stato molto violento e quest’ultima è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale in codice rosso anche se non in pericolo di vita, mentre il ragazzo è deceduto sul posto nonostante i soccorsi da parte del personale medico dell’Ares 118 e l’atterraggio dell’eliambulanza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Colonna, scontro frontale sulla via Casilina: morto un giovane di 28 anni

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