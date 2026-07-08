Anna a Genova per l’esclusivo firmacopie del suo nuovo album Million Dollar Babe

Notizia in breve

Domenica 12 luglio, un’artista ha partecipato a un firmacopie presso il Waterfront Mall di Genova, per presentare il suo nuovo album intitolato “Million Dollar Babe”. L’evento si è svolto nella venue genovese, dove l’artista ha incontrato i fan per firmare copie del disco. L’appuntamento ha attirato un pubblico numeroso, con l’artista presente in prima linea per l’occasione.