Anna a Genova per l’esclusivo firmacopie del suo nuovo album Million Dollar Babe
Domenica 12 luglio, un’artista ha partecipato a un firmacopie presso il Waterfront Mall di Genova, per presentare il suo nuovo album intitolato “Million Dollar Babe”. L’evento si è svolto nella venue genovese, dove l’artista ha incontrato i fan per firmare copie del disco. L’appuntamento ha attirato un pubblico numeroso, con l’artista presente in prima linea per l’occasione.
Anna al Waterfront Mall di Genova per l’esclusivo firmacopie del suo nuovo album Million Dollar Babe. Domenica 12 luglio, presso la venue genovese, l’artista più attesa del momento incontrerà i fan in prima linea per il lancio del nuovo album. Appuntamento imperdibile a Genova per l’arrivo di Anna, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi della scena musicale estiva italiana. Domenica 12 luglio, alle ore 15.00, l’artista incontrerà i fan al Waterfront Mall per un esclusivo firmacopie dedicato al suo nuovo album Million Dollar Babe, tra le uscite discografiche più desiderate del momento. Il firmacopie rappresenta una delle poche tappe italiane del tour instore che accompagna il lancio del nuovo progetto discografico e offrirà ai fan l’opportunità di incontrare da vicino l’artista più influente della scena musicale contemporanea. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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