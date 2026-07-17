Clamoroso dall' Inghilterra | il Milan balza in pole position per il bomber dell' Arsenal

Notizia in breve

Il Milan è interessato a un attaccante dell'Arsenal, secondo indiscrezioni di mercato. La società meneghina avrebbe avviato trattative per acquistare il giocatore, che attualmente gioca nella squadra londinese. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla cifra o sui tempi dell’operazione. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.