Clamoroso dall' Inghilterra | il Milan balza in pole position per il bomber dell' Arsenal
Il Milan è interessato a un attaccante dell'Arsenal, secondo indiscrezioni di mercato. La società meneghina avrebbe avviato trattative per acquistare il giocatore, che attualmente gioca nella squadra londinese. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla cifra o sui tempi dell’operazione. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.
Una clamorosa e suggestiva indiscrezione di calciomercato scuote l'asse Londra-Milano, ridisegnando potenzialmente le strategie offensive del Milan. Secondo quanto rivelato in esclusiva dai colleghi britannici di ' TeamTALK ', l'Arsenal avrebbe preso una decisione drastica e definitiva sul futuro di Gabriel Jesus: i Gunners starebbero lavorando attivamente per cedere l'attaccante brasiliano già nelle prossime settimane di questa sessione estiva. Il Milan guida la corsa: primi contatti con i Gunners. In base alle informazioni raccolte oltremanica, il Milan si sarebbe inserito con grandissima determinazione nella corsa al calciatore, balzando di fatto tra i principali candidati a livello europeo per assicurarsi le sue prestazioni sportive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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