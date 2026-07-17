Cisternino | festival internazionale delle bande musicali stasera Pinocchio con Francesco Pannofino Ventottesima edizione

Da noinotizie.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21:00 lungo via San Quirico si esibiranno le bande e le majorettes provenienti da Portogallo, Svezia, Olanda e Italia. La manifestazione, alla ventottesima edizione, è iniziata ieri e prosegue con il concerto di “Pinocchio” interpretato da Francesco Pannofino. La serata prevede l’esibizione di gruppi musicali internazionali, coinvolgendo pubblico e partecipanti nel centro cittadino.

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Il festival ha preso il via ieri. —– Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Stasera accoglieremo le bande e majorettes ospiti da Portogallo, Svezia, Olanda e Italia alle ore 21:00 lungo via San Quirico. A seguire, in piazza Garibaldi, “Pinocchio” con l’Orchestra di fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino e Francesco Pannofino.   Di seguito il programma dei giorni successivi: SABATO 18 LUGLIO 2026 Ore 20.30 – PIAZZA GARIBALDI CONCERTONE Concerto di gala del Festival con le bande e majorettes ospiti   DOMENICA 19 LUGLIO 2026 Ore 20.30 CLOSING CEREMONY + ROCCO PAPALEO SHOW Street Parade nel Centro Storico con le bande e majorettes ospiti   Rocco Papaleo  Show in Piazza Garibaldi   Durante tutto il festival ci saranno anche le installazioni artistiche di Maraviglia di Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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