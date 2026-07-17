Alle 21:00 lungo via San Quirico si esibiranno le bande e le majorettes provenienti da Portogallo, Svezia, Olanda e Italia. La manifestazione, alla ventottesima edizione, è iniziata ieri e prosegue con il concerto di “Pinocchio” interpretato da Francesco Pannofino. La serata prevede l’esibizione di gruppi musicali internazionali, coinvolgendo pubblico e partecipanti nel centro cittadino.

Il festival ha preso il via ieri. —– Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Stasera accoglieremo le bande e majorettes ospiti da Portogallo, Svezia, Olanda e Italia alle ore 21:00 lungo via San Quirico. A seguire, in piazza Garibaldi, “Pinocchio” con l’Orchestra di fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino e Francesco Pannofino. Di seguito il programma dei giorni successivi: SABATO 18 LUGLIO 2026 Ore 20.30 – PIAZZA GARIBALDI CONCERTONE Concerto di gala del Festival con le bande e majorettes ospiti DOMENICA 19 LUGLIO 2026 Ore 20.30 CLOSING CEREMONY + ROCCO PAPALEO SHOW Street Parade nel Centro Storico con le bande e majorettes ospiti Rocco Papaleo Show in Piazza Garibaldi Durante tutto il festival ci saranno anche le installazioni artistiche di Maraviglia di Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Cisternino: festival internazionale delle bande musicali, stasera “Pinocchio” con Francesco Pannofino Ventottesima edizione

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Cisternino: dal 16 al 19 luglio la 28esima edizione del Festival internazionale delle bande musicali

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