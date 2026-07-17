A Cinisello Balsamo, questa mattina, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver sparato a un 50enne nella sua camera da letto con una fucilata. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto e all’emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due cittadini italiani coinvolti. Non ci sono altre informazioni sui motivi dell’episodio o sulle circostanze dell’incidente.

È di due arresti il bilancio di un’operazione condotta questa mattina dalle forze dell’ordine a Cinisello Balsamo, dove due cittadini italiani sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza, con l’accusa di tentato omicidio, rapina pluriaggravata, ricettazione e porto illegale di armi da fuoco. Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile milanese, il Commissariato di Cinisello Balsamo e la Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cinisello Balsamo, 50enne colpito da una fucilata in camera da letto: due uomini arrestati

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