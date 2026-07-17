Durante la prima giornata della WAIC 2026, i robot umanoidi hanno attirato l’attenzione dei presenti. In particolare, alcuni di questi robot hanno eseguito esercizi di ginnastica e compiuto piccoli lavori, dimostrando le capacità di movimentazione e interazione. La manifestazione si svolge in un grande centro congressi, con numerosi partecipanti provenienti da diversi Paesi, tutti interessati alle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

(LaPresse) I robot umanoidi si sono rivelati l’attrazione principale nella giornata di apertura della Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale (WAIC) 2026, tenutasi venerdì 17 luglio. Balli, esercizi fisici e anche piccoli lavori manuali e robot hanno conquistato l’attenzione dei presenti. L’evento mette in luce il rapido impegno della Cina nel trasformare i progressi nel campo dell’ intelligenza artificiale in macchine in grado di lavorare al fianco delle persone nelle fabbriche, nelle case e negli spazi pubblici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina: ginnastica e piccoli lavori, i robot umanoidi aprono Conferenza mondiale su AI

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