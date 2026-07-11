Ciclismo Mucciarini domina a Forlì Barbieri in pista a Pordenone dal 13
Anna Mucciarini ha vinto la prova del Superpistard nel campionato juniores a Forlì, sul velodromo Servadei. La gara si è conclusa con la sua netta affermazione, senza altri dettagli sui tempi o i piazzamenti degli avversari. Contestualmente, Barbieri parteciperà alla competizione in pista a Pordenone, che si svolgerà a partire dal 13.
La juniores Anna Mucciarini (in foto, al centro) ha dominato la prova del Superpistard che si è svolta sul velodromo Servadei a Forlì. La promettente serramazzonese che gareggia per i colori del Team Fiorenzo Magni Brescia si è aggiudicata entrambe le prove dell’ omnium la race e l’eliminazione precedendo Aurora Annibali e Chiara Cicognani che gareggiano per l’Omnia Imola. Mucciarini, al suo primo anno tra le juniores, si è messa particolarmente in luce nelle gare a cronometro su strada dove ha colto un bronzo in una gara internazionale, a conferma delle vittorie conquistate lo scorso anno tra le allieve. Nelle gare su strada in questa prima parte della stagione ha sempre dovuto essere disponibile a lavorare per le compagne di squadra come domenica scorsa a Massa Finalese ma ci sarà certamente spazio anche per lei nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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