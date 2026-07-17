Ci sono i pronostici le analisi E poi c’è il calcio quello vero

Da ilnapolista.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente si è verificato durante la partita di calcio, con un giocatore che ha subito un infortunio al ginocchio e è stato portato fuori dal campo in barella. La gara è stata temporaneamente sospesa. Non si conoscono ancora le condizioni del giocatore. La partita si stava svolgendo senza pubblico, a causa delle restrizioni vigenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sullo svolgimento o sugli eventuali sviluppi.

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Questa mia breve riflessione assume come punto di riferimento il gioco del calcio (e dello sport in genere) per segnalare un diffuso atteggiamento che investe ormai tutti i contesti della vita sociale, culturale, politica, e così via. Il motivo di fondo è la stupefacente “mobilità” di valutazioni che mutano da un momento all’altro contraddicendo tutto ciò che magari solo un attimo prima è stato sbandierato ai quattro venti con il marchio dell’ipse dixit. Prendiamo ora a mo’ di esempio la semifinale FranciaSpagna. Il calcio parlato e il calcio giocato. Tutti gli “osservatori” avevano parlato di una finale anticipata il che voleva anche dire che entrambe le contendenti avevano i titoli per superare la prova. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Pronostici Calcio Oggi | Analisi delle Partite e Consigli Burnley Manchester City, Barcellona Celta

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