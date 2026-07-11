Balotelli ha dichiarato di non voler più tornare in Italia e ha affermato di non rimpiangere questa scelta. In un’intervista a SportMediaset, l’attaccante ha commentato con durezza il calcio attuale, definendolo “schifo” e “stancante”. Attualmente gioca all’Al Ittifaq, nella seconda divisione degli Emirati, da gennaio 2026. Non ha fornito dettagli su eventuali progetti futuri o motivazioni specifiche dietro le sue parole.

L’atto d’accusa di Balotelli al calcio di oggi è netto: “Mi fa schifo e mi ha stancato”. In un’intervista in esclusiva a SportMediaset, l’attaccante — che da gennaio 2026 gioca all’Al Ittifaq, nella serie cadetta degli Emirati — mette in fila amarezze e certezze. La prima delle quali è definitiva: “Sto bene dove sto, non tornerò in Italia. Io non ho mai fatto male a nessuno e non rimpiango nulla”. Balotelli e l’addio al calcio italiano: “Il Genoa era l’ultima possibilità”. La sua ultima apparizione in Serie A resta quella con la maglia del Genoa, nel dicembre 2024 a Marassi contro il Napoli, chiusa poi con un divorzio polemico. E le code velenose restano: “Purtroppo a Genova la società sbagliò tutto, peccato perché la piazza era bellissima, la squadra era forte, la tifoseria fantastica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Balotelli: “Il vero schifo sono certe persone del calcio di oggi. Non tornerò in Italia, non rimpiango nulla”

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