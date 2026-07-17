Il 17 luglio sono stati pubblicati nuovi singoli di artisti come Beyoncé, i Rolling Stones, Achille Lauro e Peggy Gou. Questi brani sono stati aggiunti alle piattaforme di streaming e alle playlist di diffusione radiofonica, segnando il ritorno di alcuni tra i più noti interpreti del panorama musicale internazionale. La giornata ha visto anche l’uscita di altri singoli, ampliando l’offerta musicale disponibile online. I brani sono ora accessibili per l’ascolto e la riproduzione in streaming.

Grandi ritorni nell’AirPlay e sulle piattaforme digitali tra i nuovi singoli del 17 luglio: superstar del pop, leggende del rock e pesi massimi del cantautorato italiano, compongono il ricco bouquet presentato nella giornata odierna Beyoncè – Morning Dew (Donk): Scritto da Beyoncé insieme a Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon è il primo singolo inedito pubblicato dalla superstar mondiale negli ultimi due anni e dedicato alla sua storica community di fan, la BeyHive, in vista delle celebrazioni per il ventesimo anniversario di B’Day. Inoltre, il brano sarà incluso nella speciale 20th Anniversary Edition dell’album. “Jeleaous Lover” dei Rolling Stones tra i nuovi singoli del 17 luglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Beyonce, Rolling Stones, Achille Lauro, Peggy Gou, tra i nuovi singoli del 17 luglio

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